Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yönetimi arasında imzalanan işbirliği projesi kapsamında Japonya’ya giden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Malatya, Tokat, Kırıkkale, Yozgat, Elazığ, Muş ve Gümüşhane Belediye Başkanları ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve TBB Yerel Yönetimlerden Sorumlu Asbaşkanı Lokman Ertürk’ün de katıldığı programda ziyaretine devam ediyor.

Katı atık yönetimi ve afet yönetimi alanlarında kurumsal kapasitelerinin arttırılması ve kentsel çevrenin iyileştirilmesi ve iki ülke işbirliklerinin güçlendirilmesi amaçlanan proje kapsamında Aşgın ve beraberindeki heyet Kamikatsu Belediye Başkanı Hanamatsu Yasushi ile bir araya geldi. Buradan Hokudan Deprem Anıt Parkı ve 2003’te dünyada ilk kez sıfır atık deklarasyonunun ilan edildiği Kamikatsu Sıfır Atık Merkezi’nde temaslarda bulunan heyet yarın gezisini tamamlayacak.



(Volkan SINAYUÇ)

