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Sosyal Belediyecilik alanındaki öncü çalışmalarına bir yenisini ekleyen Çorum Belediyesi, sıcak havalardan bunalan vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak amacıyla mobil ikram aracıyla soğuk limonata ikram ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde, şehrin farklı noktalarında konumlanan mobil ikram aracı, vatandaşları bir nebze olsun serinletiyor.

Çorum Belediyesi’nin limonata ikramı memnuniyetle karşılanıyor. Sıcak havaların etkisini hafifleten soğuk limonata ikramı, vatandaşların yüzlerinde tebessüm oluşturuyor.