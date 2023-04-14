Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenen sertifika törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe, oda başkanları ve kursiyerler katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak daima üretenin yanında olduklarını ifade etti. Süt, sığır besiciliği sektörünün önemine değinen Başkan Aşgın, bu alanda eğitim alan kursiyerlerin sektöre katkı sağlayacaklarını belirtti.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise kursiyerleri eğitimlerini tamamlamalarından dolayı tebrik ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe de kursiyerlerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sertifikalarını almaya hak kazanan tüm kursiyerleri tebrik etti.

Kurs Eğitmeni Ziraat Mühendisi Gürsel Şenol da bu kurs için tüm imkânlarını seferber eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.