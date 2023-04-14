Çorum Belediyesi Ramazan ayının manevi atmosferini Çorum halkıyla birlikte yaşıyor. Teravih namazı sonrası her gün farklı bir camide gerçekleştirilen etkinlikte, belediye ekipleri özel olarak hazırlanan salebi vatandaşlara ikram ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Algın, vatandaşlarla birlik ve beraberlik içinde Ramazan ayını geçirdiklerini söyledi. Aşgın “Belediye olarak vatandaşların Ramazan ayını en iyi şekilde geçirmeleri için çalışıyoruz.” dedi.

Teravih namazı sonrasında salep ikramıyla karşılaşan vatandaşlar ise, belediyenin bu tür etkinlikler düzenlemesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.