Çorum, bir zamanlar etrafı bağlarla çevrili, küçük bir Anadolu kasabası görünümündeydi. Bağlar da, yerleşim alanına yürüme mesafesinde, çok yakın yerlerdi. Nitekim, bu bağların çoğu, zamanla imara girdi ve kentin bir semti haline geldi.

Kentin hemen yanıbaşındaki bağlardan biri de Ahçı Bağları. Çevreyolu’nun, Binevler Altgeçidi’nden sonra, Samsun yönüne giderken sağ tarafında kalan bağlar. Çevreyolu’ndan sonra Binevler, Buharaevler gibi büyük yerleşim alanlarının oluşması nedeniyle, Ahçı Bağları, kentin tam ortasında kalmış durumda.

Ahçı Bağları’nda mülk sahibi olan vatandaşlar ve çevre sakinleri, “iki arada-bir derede” kalan ve bağ niteliğini büyük ölçüde kaybeden Ahçı Bağları’nın adeta çöplüğe döndüğünü, berduşların, tinercilerin mekânı haline geldiğini belirterek, Belediye’nin bu bölgeyi gündemine alması gerektiğini ifade ediyorlar.

Çimento Fabrikası’nın yerinde yeni bir kent projelendirildiğini hatırlatan vatandaşlar, hemen karşıdaki Ahçı Bağları bölgesinin de bu yeni kent projesinin bir parçası olarak imar çalışmalarına dahil edilmesinin, Çorum adına bir kazanım olacağını savunuyorlar.

Çevreyolu’nun kent içi bir cadde haline geldiğine de dikkat çeken vatandaşlar, alternatif bir çevreyolu için projelendirme çalışmalarına başlanması zamanının geldiğini vurgulayarak, milletvekilleri tarafından Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bu talebin iletilmesini beklediklerini söylüyorlar.