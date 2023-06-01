Çorum Belediyesi, öğrencilerin ders arasında dinlenme ve serinleme fırsatı bulduğu zamanlarda okul bahçelerinde limonata dağıtıyor. Hem susuzluklarını gideren, hem de enerji depolayan öğrenciler limonata jestinden dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaz aylarında serinlemeleri için öğrencilere jest yapmak istediklerini dile getirdi. Gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Aşgın, her gün farklı bir okulda limonata ikramının devam edeceğini sözlerine ekledi.