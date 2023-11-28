Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesi, altyapı ve üstyapı noktasında tüm mahallelerde yaptığı çalışmaların yanında ilçelerden gelen talepleri de karşıladı. Çorum Belediye Meclisi’nden alınan karar doğrultusunda 13 ilçe ve 2 beldede, asfalt ve kilit taşı çalışması yapıldı.

CUMHUR İTTİFAKI

İSKİLİP’TE BULUŞTU

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip’te devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Aşgın’a Cumhur İttifakı ortakları olan AK Parti ve MHP’nin il ve ilçe başkanları ile İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de eşlik etti. AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş ile birlikte açıklama yapan Başkan Aşgın, Çorum’u tüm ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak gördüklerine vurgu yaptı.



“AYRIM YAPMADIK”

Çorum Belediyesi’nin imkânları ölçüsünde tüm ilçelere destek verdiklerini belirten Başkan Aşgın “Tüm ilçelerimize asfalt desteği vereceğimizi söylemiştik. Ayrım yapmadan 13 ilçenin tamamında ve iki beldemize, bize iletilen talep doğrultusunda asfalt veya kilit taşı desteği verdik.” dedi.

3 İLÇEYE DAHA

ASFALT DESTEĞİ

Başkan Aşgın son olarak Uğurludağ’da ve Oğuzlar ilçelerinde asfalt çalışmaları tamamladıklarını, İskilip’te ise 2,5 kilometrelik yolu asfalta buluşturduklarını söyledi. Başkan Aşgın “İskilip Açık Cezaevi’nin önünden ana yola kadar devam eden 2,5 kilometre yolu sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Asfaltın ardından yol çizgilerini de çizerek kullanıma hazır hale getireceğiz. İskilip’e hayırlı uğurlu olsun.” dedi.



AŞGIN; “16 BELEDİYE’NİN

TAMAMINI KAZANACAĞIZ”

Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki yerel seçimlerde Çorum’daki 16 belediyeyi de kazanacağa inandığını dile getiren Başkan Aşgın, “Cumhur İttifakı ile gücümüze daha da güç katacak, yerel seçimlerde 16’da 16 yapacağız inşallah. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu dayanışmayı birlik ve beraberliği daha da güçlendirerek halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok, aşkla yola devam” şeklinde konuştu.

BAŞKANLARDAN TEŞEKKÜR

İskilip’teki asfalt çalışmalarını inceleyen ilçe belediye Başkanı Ali Sülük ve Cumhur ittifakı başkanları da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş ile birlikte açıklama yapan Başkan Aşgın, Çorum’u tüm ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak gördüklerine vurgu yaptı.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Aktaş “Cumhur ittifakı olarak ilçemize verdiği asfalt desteğinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi. AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Dönmez, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de, İskilip’teki işbirliğini Cumhur İttifakı’nın güzel bir çalışması olarak gördüklerini belirterek, Başkan Aşgın Çorum Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

AK Parti İl Başkanı Günay da açıklamasında “Belediye Başkanımız tüm ilçelerin ağabeyi konumunda bir duruş ortaya koyuyor. Yeni dönemde de inşallah tüm ilçelere katkı ve destekler sunmaya devam edecek.” dedi.