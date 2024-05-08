Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin genelinde yol ve kaldırım işgalleriyle ilgili denetimlere devam ediyor. Denetimlerde işyeri sahipleri uyarılarak kurallara uymaları istendi. 
Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Açıklamada “Şehir genelindeki tüm esnafımıza bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda esnafımızın hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz.” denildi.

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Editör: HABER MERKEZİ