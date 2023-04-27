Çorum Belediyesi, engelli bireylerin spor yapma imkânlarını artırmak amacıyla "Engelsiz Spor Oyunları" etkinliği düzenliyor. Etkinlikte Gaolball, oturarak voleybol ve tekerlekli sandalye masa tenisi gibi engelli spor branşlarında müsabakalar yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyen engelli sporcuların kayıtları 1-4 Mayıs tarihleri arasında www.corum.bel.tr internet adresi üzerinden online olarak alınacak.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, engelli bireylerin toplumsal hayatta daha aktif olmasını ve spor yapmalarına imkân sunmayı amaçladıklarını belirtti. Yağbat, bu tür etkinliklerin engellilerin hayatlarına olumlu katkılar sunacağını ifade etti. Yağbat “Çorum Belediyesi olarak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenleyeceğimiz "Engelsiz Spor Oyunları" etkinliğine katılmak isteyenler, kayıt işlemlerini 1-4 Mayıs tarihleri arasında www.corum.bel.tr internet adresi üzerinden online olarak yapabilirler.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)