Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi “Kadınlar Geleceği Düşünüyor, Bitkisel Atık Yağlar Dönüşüyor sloganıyla” kadınlara yönelik bitkisel atık yağ toplama yarışması düzenliyor.

KATILIM TARİHİ 1 OCAK-20 MAYIS ARASI

Bitkisel atık yağların çevreye zararını azaltmak ve çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya Çorum merkezde ikamet eden ve 18 yaş üstü kadınlar katılabilecek. Katılımcılar 1 Ocak 2024 ile 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında biriktirdikleri bitkisel atık yağları plastik kap içerisinde adresine en yakın kadın kültür ve sanat merkezlerine getirmeleri gerekiyor.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Yarışma sonunda en fazla bitkisel atık yağı toplayıp teslim edenlerden birinciye airfryer, ikinciye organik kompost yapım seti, üçüncüye ise güneş enerjili powerbank hediye edilecek. Yarışma sonuçları www.corum.bel.tr adresinden, Çorum Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından ve basın yoluyla duyurulacak. Dereceye giren katılımcılara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Gününde düzenlenecek törende takdim edilecek.

EĞİTİM SEMİNERLERİ YAPILACAK

Çorum Belediyesi ayrıca bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların engellenmesi, ekonomiye tekrar kazandırılması, kadınların sıfır atık ve iklim değişikliği hakkında bilinçlendirilmesine yönelik 1 Ocak 2024 ile 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde sıfır atık ve iklim değişikliği seminerleri gerçekleştirecek.