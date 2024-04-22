23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluş yıldönümü Çorum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlanacak. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak 23 Nisan çocuk şenliğinde eğlenceli yarışmalar, sürpriz hediyeler ve ikramlar, çocuk animasyon gösterileri, Hacivat-Karagöz gösterisi, palyaço, balon katlama, tahta bacak, bubble show ve sihirbaz gösterileri yer alacak.

Çorum Belediyesi’nin 23 Nisan Salı günü saat 15.00’te Millet Bahçesi’nde gerçekleştireceği 23 Nisan çocuk şenliklerine çocuklar başta olmak üzere tüm Çorum halkı davet edildi.

Editör: HABER MERKEZİ