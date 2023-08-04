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Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde Hizmet İş Sendikası yetkilileri ve belediye çalışanlarının katımıyla toplu sözleşme ile ilgili bir toplantı düzenleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyede en düşük işçi maaşının 21 bin lira olduğunu açıkladı.

En son Mart ayında imzalanan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 14 bin 300 liraya yükselmişti. Yeni toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 21 bin lira olurken, 16 bin lira alan kadrolu personel maaşında da iyileştirilme yapılması bekleniyor.