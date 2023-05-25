Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektör ile Mücadele Ekipleri, insan sağlığına yönelik en önemli çalışmalardan biri olan vektörle mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. Daha önceden tespit edilen gübre döküm alanları ve suyun bulunduğu sivrisinek ve karasinek üreme kaynağında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, problemi kaynağında çözmek için çalışmalara aralıksız devam ettirdiklerini söyledi. Yağbat, “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak vektörle mücadele çalışmasında ilk önce karasinek üreme kaynağının başında gelen hayvan gübrelerinin döküldüğü alanları tespit ettik. Bu alanları coğrafi bilgi sistemine işleyerek haritalandırma çalışmamızı yaptık. Havalar ısınmadan ivedi bir şekilde bu alanlarda vektör canlılara fiziksel ve larva mücadele çalışmamızı gerçekleştirdik. Yaz dönemi öncesinde tüm önlemlerimizi aldık ve etkin bir şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.

Yağbat, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Evsel katı atıklarınızı çöp poşetine koyarak ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynırına bırakınız ve konteynır kapaklarını kapalı tutunuz. Evlerinizde ve bahçelerinizde uzun süre çöp bulundurmayınız. Hayvan gübrelerini açıkta bırakmayınız, yığın haline getirip üzerine toprak veya kireçle örtünüz.” dedi.