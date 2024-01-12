Toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalarla halkın takdirini toplayan Çorum Belediyesi, 72 olan otobüs sayısını 74’e çıkardı. Toplu ulaşımı şehirde daha güçlü ve kaliteli hale getirmek için aşkla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Toplu ulaşımı belediye bünyesine almak için ciddi bir yatırım yaptık. Buradaki amacımız toplu ulaşımda hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak ve hemşehrilerimizin toplu ulaşım memnuniyetini artırmaktı. Yaptığımız çalışmalar sonucunda, hamdolsun geldiğimiz noktada toplu ulaşımdaki kalitemiz hemşehrilerimiz tarafından büyük beğeni topladı. Toplu ulaşımda kaliteyi ve konforu artırmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ederken son olarak otobüs seferlerinin aksamaması ve konforlu bir ulaşım için BMC marka iki otobüsü daha filomuza katarak 72 olan otobüs sayımızı 74’e çıkardık.” dedi.

“ÇORUM’DA ULAŞIMA ZAM YAPILMADI”

Öte yandan Çorum Belediyesi yeni yılda ulaşım hizmetlerinde fiyat artışı yapmadı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı üzerine Belediye Meclisi tarife komisyonunun hazırladığı rapor geçtiğimiz Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmüştü. Toplu ulaşım ile birlikte su, evsel atık, atık su, ÇORBİS, Halk Ekmek ve spor tesislerindeki faaliyetler ile kültür hizmetleri başta olmak üzere birçok hizmete zam yapılmaması kararı kabul edilmişti. Böylece, akıllı kart kontör ücretleri ve abonman ücretlerinde geçtiğimiz yılki fiyatlar bu yıl da uygulanmaya devam ediyor.

2023 YILINDA 9.6 MİLYON KİŞİ TAŞINDI

Çorum’da tolu taşıma araçlarının kullanım oranı ise her geçen yıl artıyor. Çorum Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarıyla 2023 yılında 9 milyon 678 bin 50 kişi yolculuk yaptı.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIMA DEVAM

Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara da toplu ulaşımı hizmetini ücretsiz olarak sunmaya bu yılda devam ediyor. Başkan Aşgın, şehrimizin güngörmüşlerine ellerinden gelen her türlü desteği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sunacakların belirerek, “Bu şehre emek veren güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

KLİMALI DURAK SAYISI ARTIYOR

Çorum Belediyesi klimalı durak sayısını da artırmaya devam ediyor. Klimalı otobüs duraklarını artık kendi atölyesinde üreten Çorum Belediyesi, yolcu yoğunluğunun bulunduğu bölgelerden başlayarak durakları yeniliyor. Oturma alanı, sensorlu kapısı, kliması ve otobüs bilgi ekranlarının yer aldığı otobüs durakları Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde imal ediliyor.