İtfaiye Müdürlüğü’nde verilen eğitime Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın yanı sıra müdürlük personeli katıldı. İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Ömer Darıcı tarafından yangın anında yapılacak müdahaleler, yangının oluşma şekilleri, yangın tedbirleri konularında eğitim verildi. Yaklaşık 1 saat süren ve görsellerle desteklenen eğitiminde personeller merak ettikleri konularda da sorular sorarak bilgiler aldılar.

Eğitimin ikinci bölümünde ise hem evde hem de işyerlerinde meydana gelebilecek yangınlar ve yangınlara müdahaleler konusunda uygulama yapıldı. İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Ömer Darıcı ve itfaiye personeli tarafından yangın tüpünün kullanma şekli, yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Mutfakta oluşabilecek yangınlara da uygulamalı olarak müdahale şekilleri anlatdı.

Eğitimin ardından Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın, İtfaiye Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK