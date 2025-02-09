Gençlerin hayat yolculuğunda başarıya ulaşmasının en önemli şartlarından birinin gençlere güvenmek ve değer vermek olduğuna işaret eden AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı programda, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yönetimini tebrik etti.

İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Her biri Güçlü Türkiye’nin dünya liderliğine yürüdüğü yolda kilometre taşı olan gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmanın sorumluluğuyla yol yürüyoruz. Bu milletin hiç bir evladı gözardı edilemez. Hepsi gökteki yıldızlar kadar değerli, hepsi gözbebeğimiz. Her daim yanlarında olup, onlara verdiğimiz değeri ve sevgiyi, hiç bir cimriliğe kapılmaksızın cömertçe ifade edeceğiz. Her zaman önceliğimiz olan gençlerimize destek olup, yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR