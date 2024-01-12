Sendika yönetimi ile belediye idaresi arasında yapılan görüşmelerde 16 bin 500 lira olan kadrolu işçilerin aylık maaş tutarı 41.500 liraya yükseltildi.



Belediye işçilerinin ve sendikanın yeni maaş artışından dolayı memnun olduğu öğrenilirken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: “Çalışanımızın, emekçimizin, bu şehir için ter dökenimizin her daim yanındayız. Kadrolu işçilerimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmemizi tamamlayarak Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanımız Mustafa Köroğlu ve emekçilerimizle imzaladık. Maaşlarda %150 iyileştirme, kadrolu işçimize hayırlı ve bereketli olsun.”