Geçtiğimiz günlerde Çorum kamuoyunu yakından ilgilendiren oldukça da konuşulan Galip Kuşçuoğlu Vakfı’na ait yapının yıkımıyla ilgili bir bilgilendirme yazısıyla karşılaştıklarını belirten Yılmaz, “Çağın gereksinimlerine uygun olarak imar yapma yetkisi belediyelere aittir. Yeri geldiğinde cami yapılır, yeri geldiğinde de yıkılır. Bu gayet doğal bir davranıştır. İmar planlarında oradan yolun geçeceği o cami ta inşaata başlamadan 2009’da belliydi. İnşaat başladığında müdahale etmek yerine yapımına göz yumulmuştur. 2014’de belediyenin de desteğiyle hizmete açılmış. Devamında bakılıyor ki oradan yol geçiyormuş.

Biz CHP grubu olarak Çorum Belediyesi’nin imar yapamamasını eleştirdik. Yeri geldiğinde şartlar ve koşullar izin verdiği ölçüde demek ki camiler de yıkılabiliyormuş. Günün şartlarına göre yıkılması gereken yıkılıyor, yerine yapılması gereken de yapılıyor” dedi.

Çorum Belediyesi’nin imar yapamamasını hobiköy projesinde de gördüklerini kaydeden Yılmaz, “Güzel bir proje dedik ama satışlar başladıktan hemen sonra kot farkı olduğu fark edildi. Toplamda 220 küsur parselin 36’sı tek katlı kalırken diğerleri 2 katlı oldu. İmarları düzgün yapılsaydı, zemin etütleri düzgün olsaydı, ihaleye ‘iki katlı yapılabilir’ ibaresi konulsaydı 300’e satılan yer 600’e, 600’e satılan yer 1.200’e satılacaktı. Burada kamu zararı doğmadı mı?” ifadelerini kullandı.

“BELTAŞ ŞOFÖRLERİ MAĞDUR”

BELTAŞ’ın şoför kadrosunda yaklaşık 130 kişinin bulunduğunu ve bunların ciddi anlamda mağdur edildiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

“Orada çalışan şoförler mağdur olduklarını söylüyorlar. Uzun süreler boyunca mesai yapıyorlar. ‘Asgari ücrete direksiyon sallıyoruz, sendikal hak istiyoruz vermiyorlar, fazla mesai istiyoruz vermiyorlar’ diyorlar. ‘Araçlar kaskolu olduğu halde en ufak kazalarda bile maaşlarımızdan kesiliyor. Bir müdür var ki bizim işimizden çıkmak için ağır cümleler kullanıyor’ diyorlar.

8500 liraya 14-15 saat çalışıyorlar. Bu arkadaşlar isyan ediyor. Ortak akılla çözüm bulunabilir.”

“BARAJIN ETRAFINDAKİ KAÇAK YAPILAR NE DURUMDA?”

Baraj etrafında Çorum Belediyesi’nin güzel bir çalışma yaptığını ancak akıllara baraj etrafında kaçak yapılarla mücadele sorusunun da geldiğini belirten Yılmaz, “Kaç yapıya tutanak tutuldu, kaç tanesi işleme alındı, kaç tanesinin yıkım kararı çıktı? Kaçak yapılma ilgili partinize ait kişilerin yapıları için tutanak tutuldu mu?” dedi.