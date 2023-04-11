Emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutlayan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle de şehrimizde görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum. Siz var olduğunuz sürece biz kendimizi her zaman emniyette hissediyoruz." dedi.

GÖREVİ BAŞINDAKİ POLİS MEMURLARINA ÇİÇEK

Çorum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı personel de İl Emniyet Müdürlüğü’nde ve çeşitli birimlerinde görev yapan emniyet güçlerine karanfil hediye ederek, 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladı.

(Haber Merkezi)