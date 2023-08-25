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Çorum Belediyesi, gençleri TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne götürmeye hazırlanıyor. 500 kişilik kafilenin katılacağı geziye Çorumlu gençlerin ilgisi yoğun oldu. Kayıtların ilk gününde kontenjan tamamen doldu.

Bu yıl 6 ıncısı düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji festivali, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 30 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek. Çorum Belediyesi, bu önemli festivale tanıklık etmek isteyen gençler için gezi düzenliyor.

500 KİŞİLİK KONTENJAN DAHA İLK GÜNDEN DOLDU

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organize ettiği TEKNOFEST gezisine gençlerin ilgisi yoğun oldu. Gençler, Kadeş Barış Meydanı’nda açılan standa adeta akın etti. Yoğun ilgi üzerine kayıtların ilk gününde 500 kişilik kontenjan tamamen doldu.

100’ER KİŞİLİK GRUP HALİNDE GİDİLECEK

Kayıt yaptıran gençler, Çorum Belediyesi'nin düzenleyeceği gezi kafesiyle 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında gruplar halinde Ankara'ya taşınacaklar. Beş gün boyunca her gün 100 kişilik gruplar, saat 08.00'de Çorum'dan yola çıkacaklar. Gezi otobüsü önce Millet Kütüphanesi'ne ardından TEKNOFEST etkinliklerinin gerçekleştirileceği Etimesgut Havalimanı'na gidecek. Kafile, akşam saatlerinde Çorum'a dönecek.

TEKNOLOJİYE TAM DESTEK

Geziye olan yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Gençlerimizin, dünyanın en büyük teknoloji fuarından uzak kalmasına asla gönlümüz razı gelmezdi. TEKNOFEST gibi büyük organizasyonlara katılmalarını sağlayarak gençlerimizin ufuklarını genişletmeyi amaçlıyoruz. Çorum Belediyesi olarak, her zaman gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.