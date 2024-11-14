Çorum Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel katıldı. İşyerinde bulunan tesisat, teçhizat ve makinelerin işletme metotlarının gerekli iş emniyetini temin etmek, işçilerin sağlık ve güvenlik içinde çalışmalarını sağlamak, insan gücünün çalışmada devamlılığını en yüksek seviyede tutmak, iş görememezlikten doğacak kayıpları önlemek amacıyla İş Güvenliği Uzmanı Yasin Emre Temur tarafından yüksekte çalışma, iş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Ağırlık taşınması sırasında beden sağlığının korunması konusunda da bilgiler paylaşıldı. Öte yandan personelin çalışma esnasında almaları gereken tedbirler uygulamalı olarak gösterildi.

Editör: Haber Merkezi