Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevreci Kadeş-Çevreci Kardeş Kulübü Çevre Saati Programında kadınları bitkisel atık yağların zararlarını anlatıyor. Bitkisel atık yağ toplama yarışması kapsamında gerçekleşen seminerler hem Akkent Kadın Kültür Merkezi’nde hem de Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.



Küresel ısınma, su kalitesinin bozulması, toprak kirliliği gibi çevre sorunlarına neden olan ve çoğunlukla mutfaklardan kanalizasyona atılan bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararı azaltmak için kadınlara yönelik seminerler düzenlediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, seminerler kapsamında atık nedir, atık türleri, sıfır atık nedir, atık pil, bitkisel atık yağ, bitkisel atık yağın geri dönüşümü, çevreye zararları, geri dönüşümün faydaları, israfın önlenmesi, ekonomiye katkı sağlaması, su tasarrufu ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının çevre için önemi gibi konuların anlatıldığını ifade etti.

Program sonunda katılımcılara poşet kullanımını azaltmak için bez çanta, bez kalemlik, tohumlu tükenmez kalem ve geri dönüşüm defteri hediye edildi.

Seminerler Çorum Belediyesi kadın kültür merkezlerinde 10 Ocak tarihine kadar devam edecek.