Samsun’un Vezirköprü İlçe Belediye Başkanı Murat Gül ile Eczacı Çelebi Ayvaz lise öğrenimini gördükleri Oğuzlar Çok Programlı Lisesi’ni ziyaret etti.

Başkan Gül ve Eczacı Ayvaz, Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve Oğuzlar ÇPAL Müdürü Hikmet Dikimen ile beraber İlçe Kaymakamı Muhammed Turan'ı ziyaret etti.

Murat Gül ile Çelebi Ayvaz daha sonra ise okulun konferans salonunda kariyer konferansında öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilere kendi meslekleri hakkında bilgilendirme yapan Gül ve Ayvaz öğrencilere planlı çalışmalarını, gelecek için hedef belirlemelerini ve bunda da ısrarcı olmalarını tavsiye ederek başarılar dilediler. Konferansın devamında okulun o dönemdeki şartları ve yaşadıkları kendi anılarından da söz eden Gül ve Ayvaz Oğuzlar'ın kendi hayatlarında önemli bir yerinin olduğunu, hatta kendileri için ikinci memleketleri olduğunu dile getirdiler.

Konferansta öğrencilerin sorularını da cevaplayan Vezirköprü Belediye Başkanı Gül ile Eczacı Ayvaz’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu ve Oğuzlar ÇPAL Müdürü Dikimen tarafından çiçek verildi.

Okul ve eklentilerinde eğitim ortamlarını yerinde inceleyen Murat Gül ve Çelebi Ayvaz ziyaretlerini toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırdı.

Editör: HABER MERKEZİ