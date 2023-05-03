Yapımı büyük oranda tamamlanan yeni diş hastanesi yanında bulunan Mimar Sinan 9. Cadde’de hummalı bir şekilde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ulaşılabilir şehir vizyonumuz doğrultusunda aşkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Yaklaşık maliyeti 20 milyon lira olan 1400 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki yolda altyapı ve üst yapı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini dile getiren Aşgın, “Bilindiği üzere ulaşılabilir şehir vizyonumuz seçim vaatlerimizin en önemli kısmını oluşturuyordu. Bu vizyonumuz doğrultusunda hemşehrilerimiz daha ulaşılabilir bir şehirde yaşasınlar diye şehrimizin birçok noktasında yeni alternatif yollar açmaya devam ediyoruz. Burası da bu kapsamda bizim en önemli projelerimizden ve en çok dua aldığımız işlerden bir tanesi olacak. Bu yoldan yeni diş hastanesine bir bağlantı yolu vererek ulaşımı kolaylaştırmış olacağız. Kale Mahallesi, Gülabibey Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi aksından hastaneler bölgesine gelmek isteyen hemşehrilerimiz sanayi sitesinin Mimar Sinan kısmından girdikleri zaman rahatlıkla her yere ulaşmış olacak.” dedi. (Haber Merkezi)