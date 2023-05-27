Çorum Belediyesi, deprem bölgesi Kahamanmaraş’ın Afşin ilçesine desteğini sürdürüyor. Depremin ilk gününden bu yana kardeş şehir Afşin’in yanında olan Çorum Belediyesi, bu kez çocuklar için afet bölgesindeydi. Çorum Belediyesi ekipleri tarafından, Afşin’de depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte çocuk şenlikleri düzenledi. Şişme oyun parkı, palyaço, animasyon, spor etkinlikleri ve yüz boyama etkinlikleri yapıldığı şenliklerde çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılanlara Çorum Belediyesi tarafından pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

YAĞBAT’TAN AFŞİN ESNAFINA ZİYARET

Çocuk etkinlikleri için Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi7ne giden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Meclis Üyesi Osman Fatih Gümüş ile birlikte ilçe esnafını ve konteyner kentte kalan vatandaşları da ziyaret etti. Afşin ile Çorum’un kardeş şehir olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Yağbat “Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz.” dedi. Afşinli depremzedeler de, afet gününden itibaren yanlarında olan Çorum Belediyesi’ne ve Çorum halkına teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat, Afşin İlçe Kaymakamı Ahmet Can Pınar'ı ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i de ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamlarını ileterek Çorum'un her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha vurguladı.



