Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle 65 yaş üstü vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

“Gönül Belediyeciliği” vizyonu kapsamında yürütülen ev temizliği hizmetiyle, yaşlı vatandaşların evleri düzenli olarak temizleniyor.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 900 kez ev temizliği hizmeti sunularak 222 aileye ulaşıldı. Düzenli aralıklarla sürdürülen hizmet sayesinde, güngörmüşler olarak adlandırılan yaşlı vatandaşların evleri baştan sona temizleniyor.

Hizmet kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde cam silme, yer süpürme, toz alma, banyo ve tuvalet temizliği gibi tüm detaylar özenle gerçekleştiriliyor.

Ev temizliği hizmeti hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyeciliği büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini vurgulayarak, “Halka hizmet Hakk’a hizmettir anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gittiğimiz her evde işimizi aşkla yapıyor, vatandaşlarımızın dualarını alıyoruz. Amacımız Allah rızasını kazanmak ve halkımızın gönlüne dokunmak” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi