Asgari ücret rakamının ülkenin en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Köroğlu, asgari ücretin zaman içerisinde Türkiye'de yaygın ücrete dönüştüğüne dikkati çekti.

“YÜZDE 49'LUK ARTIŞ BÜTÜN

TİS’LERE UYGULANMALI”

AB ülkelerinde asgari ücretli çalışanların toplam çalışanlara oranının yüzde 5 civarlarında olduğunu belirten Köroğlu, şöyle konuştu:

“Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın bütün toplu iş sözleşmelerine uygulanması gerekiyor. Bunun üzerinde bir oran olursa daha da iyi olur. Diğer ücretlerin, asgari ücrete yapılan artış oranın gerisinde kalması önemli bir sorun. Yaptığımız toplu iş sözleşmeleri bundan ciddi şekilde yara alıyor. Bu durum hem sendikal örgütlenmeyi hem de toplu iş sözleşmelerini (TİS) sorgulatır hale getiriyor.”

"BEKLENTİMİZ DEMOKRATİK VE

KAPSAYICI BİR YAPININ OLMASI”

Köroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısının önemli bir sorun olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Asgari ücret tespit komisyonunun kapsayıcı bir yapıya ihtiyaç vardır. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu yapısından sağlıklı bir ücret çıkması da mümkün değil. 1970'li yıllardan kalan mevzuatın değişmesini istiyoruz. Bizim beklentimiz, hem demokratik hem de kapsayıcı bir yapının olması.”

“SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜ AÇILMALI”

Çalışma hayatında çözülmesi gereken temel sorunların başında sendikalaşmanın geldiğini belirten Köroğlu, "Ülkemizde işçilerin yüzde 15'i sendikalara üye, dolayısıyla Türkiye'de çalışanların yüzde 85'lık kısmı sendikalara üye değil. Kamu kurumlarında, belediyelerde ve özel sektörde sendikal örgütlenmenin önü açılarak sözleşme hakkı verilmesi çalışanların asgari ücrete mahkûm edilmemesi gerekmektedir. Öte yandan yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik, vergi dilimindeki haksızlık, kayıt dışı istihdam ve iş kazalarında kaybettiklerimiz önemli sorunlarımız." dedi.

“TAŞERONA KADRO, İLAVE TEDİYE VERİLSİN”

Köroğlu, kadro dışı bırakılan ve kamuda çalışan tüm taşeron işçilerinin kadroya alınması gerektiğini, 6772 Sayılı Kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin kapsamına belediye şirket işçilerinin de dahil edilmesi gerektiğini, geçici ve mevsimlik çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılması gerektiğini ifade etti

“KÖKLÜ BİR VERGİ REFORMUNA İHTİYAÇ VAR”

Ülkemizde düzenlenen vergi sisteminde köklü bir reforma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Köroğlu, “Hem kayıt dışının önlenmesi, aynı zamanda sendikal örgütlülüğün önünün açılması için bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç var. Vergi modelinin yüksek enflasyon karşısında sabitlenmesini ve ısrarla ifade ettiğimiz gibi bu dönemde çalışanların, emekçilerin, ücretlilerin vergilerinin yüzde 10 ile sınırlandırılarak krizden en az hasarla çıkmamızın sağlanması konusundaki ısrarımızı devam ettiriyoruz. Bu yapılırken bir taraftan da köklü bir vergi reformuna ihtiyacımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz” dedi.