Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması üzerine ekibi ile birlikte tekrar sahaya çıkan Bekir Özsaçmacı, Kargı’da esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. İYİ Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Özsaçmacı, teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 2. Tur seçimleri için de sıkı bir çalışma yapılmasını istedi.

Özsaçmacı, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Seçimlerin bir referandum niteliğinde olduğunu, ya tek adam rejiminin, ya da özgürlük, demokrasi, adalet ve huzurlu yaşamın tercih edileceğini, seçimlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Özsaçmacı, “28 Mayıs seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu’nun zaferi ile sonuçlandıracağız. Kılıçdaroğlu’na seçimi kazandırmadıktan sonra milletvekillerinin parlamentoda olması ya da olmaması fazla bir anlam ifade etmez. Önceliğimiz Kıılçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’ne göndermektir. Bu ülkeye güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmekte kararlıyız. Birlikte kazanacağız, birleşe birleşe kazanacağız” şeklinde konuştu.

Özsaçmacı’ya Kargı ziyaretinde İlçe Başkanı Numan Moral, bazı İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.