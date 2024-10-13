Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Bekir Dağaşan, uyuşturucuyla mücadelede toplumun her kesimiyle iş birliği içinde güçlü bir duruş sergileneceğini belirtmişti.

Dağaşan bu kapsamda “Maddeye değil hayata bağlan” sloganıyla çıktığı yolda UMFED’in hem tanıtımını yapmak hem de yapılabilecek işbirliklerini görüşmek adına kurum ve kuruluş ziyaretlerine başladı.

Gençleri ve aileleri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli eğitim programları ve seminerler düzenlemeyi plandığını belirterek toplumun her kesimini bu mücadeleye davet eden Dağaşan birlik beraberlik içinde bu sorunla başa çıkmanın mümkün olduğunu, özellikle gençlerin korunması için okul ve aile işbirliğinin de çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Dağaşan, gençlere daha nezih ve temiz hayat sunmak için ve gelecek nesillere daha güzel bir ortam vermek için yapacakları projeleri de kurum ziyaretlerinde anlattığını vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ