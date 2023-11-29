Son günlerde bir "BEKA SORUNU" sözüdür aldı başını gidiyor.

Bilen, bilmeyen; beka sorununu bizzat yaratan herkesin dilinde.

Gerçekten Türkiye'nin bir beka sorunu var mı?

Elbette var.

Garip bir ülke olduk.

Bu tür konuları en çok dillendirenler, sorun dedikleri bu tür olguları bizzat kendileri yaratanlar.

Beka sorunu da böyle.

Nedir günümüz siyasetçilerin dillerine pelesenk olan “beka sorunu”?

Bir devletin; anayasal düzeninin iç ve dış tehditlere karşın korunması, hukukunun ve toprak bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla devamlılığını sürdürmesidir.

… …

Sağ olsun Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Hoca “beka sorunu” konusunda duygularımın tercümanı olmuş.

Yusuf Hocam der ki;

Bir ülkenin veya Milletin bekası tehlikeye nasıl girer, birlikte değerlendirelim.

* Şayet millî değerleri ayaklar altına alınır, Ülkenin kurucuları kötülenir veya aşağılanırsa,

* Ülkeyi var eden millet, kimliksizleştirilir, adı söylenmez ve o millet tepkisiz kalırsa,

* Stratejik kuruluşlarınız, yani tank-palet, fabrika, enerji, telekomünikasyon, banka, yol-köprü gibi ulaşım, iletişim ve finans kurumlarınız yabancılara satılırsa,

* Eğitim kurumlarınız kaliteli eğitim veremez hale gelirse,

* Tarımda ve hayvancılıkta dışarıya bağımlı hale gelirseniz,

* İthalat artar, carî açık yükselir, buna rağmen üretim yerine tüketim piyasaları sararsa,

* Kendi yetersizliklerini görmeyip, yanlışlarını dış güçlere yükleyen bir yönetim başa geçerse,

* Liyakatsiz yöneticiler iş başındaysa,

* Okumayan ve aklını kullanmayan bir topluma sahipseniz,

* Din siyasete âlet edilirse,

* Bilim insanları doğru bildiklerini söyleyemeyecek kadar korkaksa,

* İsraf had safhaya ulaşmışsa,

* Yöneticiler, ülke ve millet yerine koltukları için her türlü yalan-dolana başvuruyorsa,

* Gerçek bilim adamları yerine bilim adamı kisvesine bürünmüş kişilere itibar ediliyorsa,

* Toplum bir kısım kimseleri kutsallaştırıyorsa,

KESİNLİKLE O ÜLKEDE BEKA SORUNU vardır ve geleceği tehlike altındadır.

Bütün bunlar toplumun kendi içinden çıkar ve her toplum lâyık olduğu şekilde yönetilir.

* * *

Halaçoğlu Hocamın Beka Sorunudur deyip sıraladığı sorunların yaratıcıları kim?

Malum kesim.

Demek ki neymiş?

Beka sorununu yaratanlar içimizden birileriymiş.