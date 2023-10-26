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Çorum Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılacak olan Bedesten ve yer altı otoparkı projesinin ikmal ihalesi geçtiğimiz ay 73 milyon TL + KDV bedelle yapılmıştı. İhaleyi kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde iş başı yapacak olan firma yüzde 70 seviyesine gelen projeyi 280 günde tamamlayarak teslim edecek.



Çorum’un kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan bedesten projesi, geleneksel mimari özellikleriyle birlikte şehrimizin ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek. Ayrıca 211 araçlık yer altı otoparkıyla da bölgenin otopark sorununa çözüm sunacak.

Bedesten’in Çorum için önemli bir proje olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bedesten’in 75 m2’lik 25 adet işyeri ve 211 araçlık yer altı otoparkından oluşacağını belirtti. Başkan Aşgın, “Önünde geniş bir meydan, avlunun ortasında fıskiyelerimiz, tarihi revaklar, 75 m2 büyüklüğünde 25 tane de iş yerimiz olacak. Altta da 211 araçlık 2 katlı otoparkımız var. Bedesten Çorum Park’la beraber adeta Gazi Caddesi’yle birleşmiş güzel bir meydan olacak.” dedi.