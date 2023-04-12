Çorum’un kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan bedesten projesi, geleneksel mimari özellikleriyle birlikte şehrimizin ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek. İnşaat çalışmaları devam eden bedestende kubbe yapımına başlandı. Toplam 16 kubbeden oluşan kısımda, 6 kubbe tamamlanarak beton dökme aşamasına gelindi.

TARİHİ YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın inşat çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Tarihin yeniden ihya edilmesi noktasında bedestenin Çorum için önemli bir proje olduğuna işaret eden Başkan Aşgın, “Kayıtlara baktığımızda 1500’lü yıllarda Çorum’da bir bedesten olduğunu görüyoruz. Biz tarihi yeniden ihya etme vizyonumuzun gereği olarak bu tür eserler yapıyoruz. Tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırırken tarihi kültür yolu, kale projesi, tarihi kent meydanı projesi ile Çorum’un merkezini de ihya ediyoruz. Bu vizyonumuzun önemli bir eseri olan bedesteni Çorum’a kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

16 KUBBEDEN OLUŞACAK

Bedestenin 16 kubbeden oluşan, geleneksel mimariye sahip bir yapı olacağını belirten Başkan Aşgın, “Şu anda 6 adet kubbede son aşamaya geldik. Kalan 10 kubbe de yapılacak ve toplamda 16 kubbeli bir bedesten ortaya çıkacak. Kubbeler ve minareler bizim medeniyetimizin sembolleridir. Bu sanatsal unsurları, medeniyetimizin parçalarını gelecek nesillere taşıyacağız” dedi.

211 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI HAZIR

Proje kapsamında Çorum’a 211 araçlık yer altı otoparkı da kazandırıldığını belirten Başkan Aşgın “Bu inşaat bittiğinde otoparkı da hizmete sunmuş olacağız ve şehrimizin merkezindeki otopark sorununa çözüm olacağız.” dedi.

ŞEHRİN KALBİ OLACAK

Başkan Aşgın, bedesten projesiyle sadece ticaret merkezi değil aynı zamanda Çorum’a yeni bir meydan da kazandırmış olacaklarını söyledi. Aşgın, bedesten çevresindeki bazı binaların kamulaştırılması ve yıkım işlemlerine devam ederek meydan oluşturacaklarını açıkladı. Aşgın “Burası açıldığı zaman şehrimizin kalbi olacak. 25 adet işyeri olacak. 211 araçlık otopark olacak.” dedi.