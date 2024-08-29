Çorum Belediyesi tarafından yapımı devam eden Bedesten ve Çok Katlı Yer Altı Otopark Projesi kapsamında oluşturulan yeni meydan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Resul Dindar konseri ile faaliyete geçmiş olacak. Belediye’nin yaptığı Bedesten ve Çok Katlı Yer Altı Otopark Projesi’nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yer altı otoparkı kısmı ve kaba inşaat çalışmaları tamamlanan projenin neredeyse yüzde 90’ı tamamlandı.



2021 yılında Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde inşaatına başlanan projede son olarak yer altı otopark bitmiş ve üstyapı çalışmalarına ağırlık verilmişti. Bedesten inşaatının da büyük oranda bitmesi ile meydan da tamamlanmak üzere. Belediye 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında meydanda ünlü sanatçı Resul Dindar’ı ağırlayacak. Çorumlu sanatçı Oğuzhan Cevizci’nin saat 20.00’de sahne alacağı 30 Ağustos Konseri’nde Resul Dindar ise saat 21.30’da hayranları ile buluşacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konser öncesi Bedesten ve yeraltı otoparkı ile üst yapı çalışmasını inceledi. Yüklenici firmadan inşaatın son durumuyla ilgili bilgileri alan Başkan Aşgın, kısa süre içerisinde projenin hizmete açılacağı mesajı verdi. Buna göre 12 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip projede 211 araçlık iki katlı yer altı otoparkı yer alıyor. Bedestende ise 25 adet işyeri inşa ediliyor.