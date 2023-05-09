Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde il merkezi ve Sungurlu ilçesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bebek beşiği ve ayakkabılıktan esrar çıktı

30 ekip ve 154 personelin katıldığı operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda bebek beşiği ve ayakkabılıktan esrar maddesi çıktı.

Operasyonda 22 gram sentetik kannabinoid, 63 tablet sentetik ecza, 11 gram esrar, 1,5 gram kenevir tohumu, 0,65 gram metamfetamin, 2 adet tabanca, 61 adet fişek ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar 6 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

(İHA)