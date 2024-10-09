Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, Genel Başkan Yardımcıları Gürbüz ile Güney’in bugün parti binasında karşılandıktan sonra Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e saat 13.00’de bir ziyarette bulunacağını belirtti.

Yandım daha sonra ise saat 14.30’da ilimize yeni atanan Vali Ali Çalgan’a bir kutlama ziyaretinde bulunacaklarını, ardından kurum, kuruluş ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirileceğini vurguladı.

BBP Genel Başkan Yardımcıları Nihat Gürbüz ile hemşehrimiz Fehmi Güney saat 16.30’da ise İl Başkanlığı’nda parti faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme ve gündeme dair basın açıklaması yapacak.



Editör: SELDA FINDIK