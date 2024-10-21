Demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu dile getirerek bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlendiğini belirten Mustafa Bayrak, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Bayrak mesajında aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basının sivil toplumun dinamizmini beslediğini, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini de kaydederek şu görüşlere yer verdi: “

Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum.”

Editör: SELDA FINDIK