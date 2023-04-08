İftar programında konuşan Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Ramazan ayının ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması için temennide bulunarak, “Rabbim hepimize bu kutlu zamanların feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade etmeyi nasip eylesin. Bu mübarek günlerde tutulan oruçların, yapılan hayırların kabul olmasını, kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin haneleri doldurduğu bu kutlu ayın, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ederek, Ramazan-ı Şerifinizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günde bu mübarek iftar saatinde bizimle beraber oruç açma lütfunda bulunarak bizleri şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

İftar programına Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kamu çalışanları katıldı.