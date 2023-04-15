14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinin startını Hıdırlık’tan dualar eşliğinde veren AK Parti’de adaylar ve teşkilatlar çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili Adayları, ayrı ayrı ekipler halinde Çorum’un değişik bölgelerinde vatandaşları ziyaret ederek desteklerini isterken, partiye bir de yeni katılım oldu.

Gelecek Partisi kurucu Merkez İlçe Başkanı levent Batman, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Batman’a rozetini Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı ile İl Başkanı Murat Günay birlikte taktılar. (Haber Merkezi)