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Laçin’in sevilen simalarından biri olan Mustafa Toydemir, Laçin Belediye Başkanlığı aday adaylığı için AK Parti İl Başkanlığı’nda başvurusunu yaptı. Toydemir, başvuru evraklarını İl Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Karakuş ile Emre Çıtak teslim etti.

Mustafa Toydemir, “Ülkemiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük hedeflere doğru koşarken; bizler de vatanımıza, milletimize, memleketimize ve siz değerli Laçin halkına hizmet etme amaçları doğrultusunda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde "Laçin Belediye Başkanlığı" için Ak Parti'den aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Laçinimize yeni hizmetlerin kazandırılması, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve en temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin var gücümüzle çalışacağımızı bilmenizi isterim. ‘Millete efendilik yoktur, ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden, bu milletin efendisidir’ düsturu ile çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Rabbimizin bizlere hayırlar getirmesini niyaz eder, siz değerli hemşehrilerimizin de dua ve desteklerinizi beklerim” diye konuştu.