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Emir Rıza Özkan’ı tebrik eden Başkan Şahiner, “İlçemizden Türkiye çapında başarı elde etmiş evlatlarımızın çıkması bizleri mutlu ediyor. Genç kardeşimizle gurur duyuyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin inşallah. Kendisini ileride çok iyi yerlerde göreceğimizden hiç şüphemiz yok. Her zaman yanında olmak için destek olmamız gereken yerde de hazır olacağız. Tabi ailemizi de ayrıca tebrik ederim çok güzel bir evlat yetiştirmişler.” diye konuştu.

Başkan Şahiner, Özkan’a çeyrek altın ve çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi.