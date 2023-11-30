Tahmini Okuma Süresi: dakika

İsbir, Ortaköy’de gerçekleştirilen doğalgaz çalışmalarından dolayı Ahlatcı Holding ve Çorumgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret etti.

Ortaköy’de gerçekleştirilen projeler hakkında Ahlatcı ile bir süre sohbet eden İsbir, ilçe için en büyük yatırımlardan biri olan doğalgaz çalışmalarının büyük bir memnuniyet yarattığını söyledi. Doğalgaz çalışmasının Ortaköy halkı tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını kaydeden İsbir, Kasım ayı Belediye Meclis toplantısında alınan karar ile Şapinuva ve Atatürk caddelerini birbirine bağlayan sokağa ‘Ahmet Ahlatcı Sokak’ isminin verildiğini dile getirdi.

“İlçemizde gerçekleştirmiş olduğunuz doğalgaz çalışmalarından dolayı ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” diyen İsbir, Ahlatcı’ya bir de teşekkür belgesi sundu.

İş insanı Ahmet Ahlatcı ise “İlçe halkının göstermiş olduğu bu nazik davranışından dolayı şahsınızda her birine teşekkürlerimi ifade ediyorum” diyerek, Ortaköy’de eksik kalan doğalgaz hatlarının tamamlanabilmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Ahlatcı, “İsmimizin verildiği sokakta da bir gezinti yapmak isterim. İnşallah bir planlama yaparak Ortaköy ilçesine bir ziyaret gerçekleştireceğim” dedi.