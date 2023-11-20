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İsbir, “Sayın Bakanım sandığımızı size boş olarak hediye ediyorum. İnşallah vereceğiniz müjde ile Ortaköy-Aydıncık yolunun yapımı ilçemize ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak” diyerek talebini sözlü olarak da iletti ve Ortaköy-Aydıncık yolunun yapımı için Bakan Uraloğlu’ndan sözü aldı.

Ortaköy’ün Çorum, Amasya, Yozgat ve Tokat illerinin kesiştiği bir bölgede olduğunu kaydeden İsbir, “Kuzeyden güneye seyir edecek sürücüler için bir kavşak noktasındayız. Karadeniz bölgesinden Güney’e gidecek olan sürücüler zaman zaman ilçemiz üzerinden geçen güzergahı kullanarak varış noktalarına ulaşmaktalar. Ancak Ortaköy-Aydıncık arasında yer alan 9 km’lik yolumuz keskin virajlar ve yolun darlığı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu projenin gerçekleşmesi ile hem sürücülerimiz rahatlayacak hem de ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Talebimizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ilettim. Sağolsunlar bizlerin talebine olumlu yaklaşarak en kısa zamanda yapımı için çalışmalara başlanacağına dair sözü de verdiler. Kendilerine ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.