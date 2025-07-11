İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci yaptığı açıklamada, 2016 yılında belediye aleyhine açılan ve kamulaştırmasız el atma iddiasına dayanan davanın kesinleştiğini, karar doğrultusunda 3 milyon 267 bin 830 TL’lik tazminat borcunun ödendiğini duyurdu.

Belediye’ye ait araçlar, banka hesapları ve taşınmazlar üzerinde bulunan hacizlerin, borcun 20 Haziran 2025 tarihinde tamamen ödenmesiyle kaldırıldığını belirten Çizikci, “Uzun ve zorlu bir sürecin ardından, İskilip halkına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Sürecin belediye hizmetlerini aksatmasına izin vermediklerinin altını çizen Çizikci, “Tüm bu süreç boyunca halkımıza kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Ne personelimiz mağdur oldu, ne de vatandaşımız bir aksaklık yaşadı. Belediyemizin geleceğini güvence altına aldık” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi