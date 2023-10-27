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Başkan Aşgın, “Bağımsızlık ve milli irade düşüncesi ile 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesini taçlandıran birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı büyük eseridir.” dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılında da atalarımızdan emanet aldığımız vatanımızı gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Aşgın, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde başlayan Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı, milletimizin azim ve kararlılığıyla büyük bir başarı ile sonuçlandı. Türk Milleti, bağımsızlığını tüm dünyaya duyurdu.

Bu yıl 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz ulusal egemenlimizin, demokrasimizin, milli bilincimizin, fırsat eşitliğinin, temel haklarımızın, kültür-sanatımızın, akılcı ve bilimsel eğitimin, ekonomik kalkınmanın, muasır medeniyetler seviyesine çıkmamızın ve başarımızın temel güvencesi olmuştur.

Binlerce yıllık tarihe sahip, üstün bir medeniyetin mensupları olarak bir asır önce kurulan, dünümüzle bugün, bugünle yarınımız arasında köprü olan Cumhuriyetimizin 100. yılında atalarımızdan emanet aldığımız kutsal vatanımızı, mirasımızı gelecek nesillere daha sağlam ve daha güvenilir bir şekilde ulaştırma gayretiyle hep birlikte çalışacağız.

Cumhuriyeti bizlere emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, toprağımız, bayrağımız, ezanımız için canını ve kanını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Sevgili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”