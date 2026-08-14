Çorum Belediyesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen DigiCRAFT Projesi için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet, Norveç’te çeşitli temaslarda bulundu.

Türkiye’den başvurusu kabul edilen tek belediye olarak Çorum Belediyesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği DigiCRAFT Projesi, yerel kültürün dijital dönüşümünü destekleyerek geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

“Yerel Kültür ve El Sanatlarında Dijitalleşme: Gelenekten Geleceğe” (DigiCRAFT) Projesi, Türkiye, Norveç ve Polonya’dan ortak kurumların iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Projenin açılış toplantısı daha önce Çorum’da gerçekleştirilirken, Norveç programında proje ortaklarıyla yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler değerlendirildi.

ÇORUM’UN KÜLTÜREL MİRASI DİJİTAL ORTAMA AKTARILIYOR

DigiCRAFT Projesi kapsamında Çorum merkez ve ilçelerinde sürdürülen saha çalışmalarıyla geleneksel el sanatları ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler video ve fotoğraf çekimleriyle kayıt altına alınıyor. Kalaycılık, bakır işlemeciliği, ahşap oymacılığı, Kargı Tulum Peyniri üretimi ve geleneksel çocuk beşiği yapımı gibi kültürel değerler dijital arşive kazandırılıyor.

Proje ile Çorum’un yüzyıllardır yaşatılan geleneksel el sanatlarının korunması, dijital platformlarda görünürlüğünün artırılması ve uluslararası düzeyde tanıtılması hedefleniyor. Oluşturulacak dijital içeriklerin aynı zamanda eğitim faaliyetlerinde de kullanılması planlanıyor.

AŞGIN: “ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE

VERİMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Norveç temaslarını değerlendiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, DigiCRAFT Projesi kapsamında uluslararası ortaklarla verimli bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak Türkiye’den başvurusu kabul edilen tek belediye olduğumuz bu önemli projenin koordinatörlüğünü üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Norveç’te gerçekleştirdiğimiz temaslarda proje ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Türkiye, Norveç ve Polonya’dan kurumların yer aldığı güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. Proje ortaklarımızla uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çorum’un geleneksel el sanatlarını dijital dünyaya taşıyarak bu değerlerimizi hem korumayı hem de uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyoruz.” dedi.

Çorum Belediyesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen projede Polonya’dan Miejska Strefa Kultury w Łodzi kültürel miras, sanat ve dijital sergileme alanlarında; Norveç’ten Frivilligakademiet ise dijital eğitim ve çevrim içi platformlar konusunda projeye katkı sağlıyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR