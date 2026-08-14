Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Başkanı Alper Bilan, Çorum’un sanayileşmesi, özellikle savunma sanayiinde yapılan büyük yatırımlar, hızlı tren inşaatının süratle ilerlemesi, Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık’ın “Çorum Havalimanı’nı biz yaparız” şeklindeki vaadi başta olmak üzere Çorum adına yaşanan olumlu gelişmeleri, Çorum dışında yaşayan Çorumlular olarak heyecanla ve umutla izlediklerini belirterek, bugün Galatasaray’la oynanacak sezonun ilk maçında Çorum FK’ya başarı dileklerini iletti.

Şu aşamada Çorum’un tarihi fırsatlar yakaladığını vurgulayan Alper Bilan, bu vesileyle, Çorum’un siyasilerinin, yöneticilerinin, iş insanlarının ve tüm Çorumluların, sahip oldukları tarih hazinelerinin farkına varmaları gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sanayileşmede, ihracatta, futbolda ülkemizin süper ligine çıkmışken, bu fırsatları Çorum’un ve Hitit uygarlığının tanıtımı adına en doğru şekilde kullanmalıyız.

Trabzonspor, dünya yıldızı Muhammed Salah’ı transfer etti, hemen Salah’la birlikte Trabzon’un yaylalarını, mutfağını tanıtmaya başladı. Trabzon yaylalarındaki Salah’lı görüntüler, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından izlenecek ve eminim ki, Trabzon’a ilgi ve yurt dışından turist akını büyük ölçüde artacaktır.

Çorum’un da, Türkiye çapında sağladığı tanınırlığı, turizmle taçlandırma zamanı gelmiştir.

Öncelikle, Süper Lig maçları için Çorum’a gelecek konuk takımları ve taraftarlarını centilmence karşılamak, dostluk göstermek, Çorumluların öncelikli görevi olmalıdır.

Çorum FK forması giyen, hatta mümkün olursa konuk takımlardan ünlü futbolcuların Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva gibi tarihi mekânlarda videolarının çekilmesi ve bunların sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılması da Çorum turizminde doping etkisi yaratabilecektir.

Çorum FK’nın sahibi ve ana sponsoru Arca’nın Sungurlu’da devasa bir savunma sanayi tesisine sahip olması nedeniyle, Sungurlu’nun ve yakınındaki Boğazkale’nin tanıtımı konusunda destek olmaktan kaçınmayacağını da düşünüyoruz.”