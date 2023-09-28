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“Esnaf buluşmaları” etkinliği kapsamında, Uğur Mumcu Caddesi ve Velipaşa Sokak esnafı ile kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Aşgın, Çorum Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı, esnafın talep ve önerilerini diledi.

Toplantı önceki sabah Uğur Mumcu Caddesi’nde yapıldı. Kahvaltı ile başlayan buluşmaya bölge esnafının ilgisi yoğun oldu. Başkan Aşgın hem esnafla sohbet etti hem de Çorum Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Esnafın talep ve önerilerini de tek tek dinleyen Halil İbrahim Aşgın, esnaf dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceklerini ifade etti.

“MİLLETİMİZİN HİZMETKÂRIYIZ”

Başkan Aşgın “Yaptığımız tüm işleri Allah rızası için yapmamız lazım. Yaptığımız, yürüdüğümüz her adımı Allah rızası için atmamız lazım. Bizim makamımız hizmet makamıdır, biz bu milletin hizmetkârıyız. Ne kadar güzel bir halka, ne kadar güzel hemşerilerimize bizi hizmetkâr kıldığı için de Rabb'ime ayrıca şükrediyorum, hamd ediyorum.” dedi.

Seçim öncesi açıkladığı vaatlerin neredeyse tamamına yakınını hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Aşgın “Devam eden yatırımlarımızla birlikte vaatlerimizin tamamına yakınını yerine getirmiş olmaktan dolayı guruluyuz. Bir başkan olarak alnımız açık bir şekilde sizlerin karşısındayız” şeklinde konuştu.



“HİÇBİR YANLIŞ İŞE BULAŞMADIK”

Dürüstlük, samimiyet ve tevazu ile 4,5 yıllık görev süresini geride bıraktıklarını ifade eden Aşgın “Hiç kimse Halil İbrahim Aşgın ve ekibi yanlış işlere karıştı diyemez. Allah muhafaza, biz helal olmayan bir kuruşa talip değiliz. Hiçbir yanlış işe bulaşmadık. Sadece bizim şahsımız değil, bundan sonra da bu tarzda insanların tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacak, harama göz dikmeyecek insanlar bu şehri yönetsin. Bu şehir inşallah bundan sonra da helal-haram çizgisinde helalden yana tercihini koyanlarla yönetilsin. Aynen bir ressamın resim yapması gibi, bir şairin şiir yazması gibi biz de bu şehri işleyeceğiz. Allah’ın izniyle güzel bir resim ortaya çıkartacağız.” diye konuştu.