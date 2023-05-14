Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, oyunu eşi Feyza Aşgın ve çocukları ile birlikte Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’nda kullandı.

Tüm gün okulları tek tek gezerek sandık görevlileri ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Aşgın, seçimlerin hem ülkemize hem de Çorum’a hayırlı olmasını dileyerek, “Tarihi seçimlerde bizde maaile oyumuzu kullandık. Rabbimiz neticeyi ülkemiz, ümmet-i Muhammed ve mazlumlar için hayırlara vesile eylesin” ifadelerini kullandı.