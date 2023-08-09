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Meslek Yüksek okulu inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye olarak çalışmaları yakından takip ettiklerini ve ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Başkan Sülük, devletin tüm imkanlarıyla geleceğin teminatı gençlerin çok daha iyi ve güzel mekanlarda eğitim-öğretim alması için seferber olduğunu sözlerine ekledi.

İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural’ın da hazır bulunduğu ziyarette; Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanık, MYO Müdürü Doç. Dr. Abdülkadir Özdemir ile yüklenici firma yetkilileri son durum hakkında bilgilendirme yaptı.