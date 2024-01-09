Dün Belediye Meclis Salonu’nda yapılan ocak ayı oturumunda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, konuya ilişkin, “Başıboş sokak hayvanlarıyla alakalı halkımızdan çok fazla şikayet alıyoruz. Sizlere de mutlaka geliyordur. Sabahın köründe karanlıkta çocuklar okullarına gidiyorlar. Bakın sadece bu hafta bana 6 defa öğrencilerden gelen mesajlar telefonumda sizlere gösterebilirim. Sabah okullarına giderken, akşam dershanelerinden çıktıklarında ki geç saatte çıkıyor çocuklar. Evlerine dönerken grup grup sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan çocuklar, korkudan yollarını değiştiren gençler bu durumdan çok şikayetçi. Bununla ilgili kesin bir çözüm ne yazık ki olamıyor. ‘Barınak kurulacak, sokak hayvanları toplanacak, cadde ve sokakta yurttaşı rahatsız edecek durum kalmayacak’ denildi ancak sonuç ortada.” dedi. Yılmaz, Çorum Belediyesi’nin bu sorunla bir an önce ilgilenmesini talep etti.